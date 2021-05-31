دوناروما حارس الموسم في الدوري الإيطالي.. وفلاهوفيتش أفضل لاعب شاب

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي فوز جيانلويجي دوناروما، اللاعب الراحل عن ميلان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم المنصرم.

وحافظ دوناروما (22 عاما) على نظافة شباكه في 14 مباراة من إجمالي 37.

وقاد ميلان لوصافة البطولة خلف إنتر ميلان والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

كما كشفت الرابطة تتويج دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا بجائزة أفضل لاعب شاب (أصغر من 23 عاما).

🌟MVP 2020/2021🌟 Best Under-23: Dusan Vlahovic! 🔝 Physical strength, amazing technique and 21 goals: a season to remember for the young Serbian 🔥 ⏳ Which will be the next 2020/21 MVP? Stay tuned! #SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/l4fuH0pd1U — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 31, 2021

وسجل الصربي فلاهوفيتش (21 عاما) 21 هدفا مع فريق فيولا في الموسم المنصرم.

واحتل فريقه المركز 14 في ترتيب الدوري.