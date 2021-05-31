دوناروما حارس الموسم في الدوري الإيطالي.. وفلاهوفيتش أفضل لاعب شاب

الإثنين، 31 مايو 2021 - 12:29

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - ميلان

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي فوز جيانلويجي دوناروما، اللاعب الراحل عن ميلان، بجائزة أفضل حارس مرمى في الموسم المنصرم.

وحافظ دوناروما (22 عاما) على نظافة شباكه في 14 مباراة من إجمالي 37.

وقاد ميلان لوصافة البطولة خلف إنتر ميلان والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

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كما كشفت الرابطة تتويج دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا بجائزة أفضل لاعب شاب (أصغر من 23 عاما).

وسجل الصربي فلاهوفيتش (21 عاما) 21 هدفا مع فريق فيولا في الموسم المنصرم.

واحتل فريقه المركز 14 في ترتيب الدوري.

دوناروما الدوري الإيطالي
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