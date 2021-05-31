بنزيمة: أتمنى انضمام مبابي لـ ريال مدريد

تمنى كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد انضمام زميله في منتخب فرنسا كيليان مبابي إلى صفوف الميرينجي.

وقال بنزيمة لتلفزيون M6 الفرنسي: "سنرى ما سيحدث، ولكن في كل الأحوال هو مرحب به في مدريد".

وشدد "لديه كل الجودة لكي يكون لاعبا في ريال مدريد. أتمنى حدوث ذلك يوما ما".

وستشكل يورو 2020 أول مرة يلعب فيها بنزيمة مع مبابي، وهو الأمر الذي رحب به جناح باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد مبابي مع نادي العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم المقبل، ولم يجدد عقده حتى الآن ما يجعله مرشحا للرحيل عن النادي.

وضم ديدييه ديشامب المدير الفني لفرنسا كريم بنزيمة لأول مرة بعد سنوات من الغياب بسبب اتهامه بابتزاز زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وتلعب فرنسا في مجموعة الموت السادسة في يورو 2020، والتي تضم حامل اللقب البرتغال، وألمانيا، والمجر.