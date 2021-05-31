ليفاندوفسكي: مستقبلي؟ بابي ليس مغلقا.. وكان بمقدورنا إسقاط باريس بسهولة

لا يمانع روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الانتقال إلى ناد آخر، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعادته باللعب في صفوف الفريق البافاري.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال البولندي في حواره لـCanal+:"بابي ليس مغلقا. أشعر بالراحة في بايرن، المدينة رائعة، ناد عظيم. لدي شغف تعلم لغة جديدة، ثقافة جديدة، لكن هل يحدث ذلك وأنا لا زلت لاعبا أم بعد الاعتزال، لا أدري".

توج ليفاندوفسكي مرة أخرى بلقب الدوري الألماني في الموسم المنصرم، لكنه لم يقدر على الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا بعدما أقصاه باريس سان جيرمان من الدور ربع النهائي.

وغاب ليفاندوفسكي عن المواجهة بسبب الإصابة.

يسترجعها بالقول:"تألمت كثيرا، تشعر أنك غير قادر على المساعدة، بالضعف، عدم القدرة على مساعدة زملائك على الفوز بالمباراة. هذا يزعجني. أعتقد لو كنت في الملعب لتغيرت الأمور. كان صعبا تقبل الخسارة. كنا لنهزمهم بسهولة".

ويمتد عقد ليفاندوفسكي (32 عاما) مع بايرن إلى 2023.

وشارك اللاعب في 40 مباراة خلال الموسم المنصرم وسجل 48 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.