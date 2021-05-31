أجويرو يخضع للكشف الطبي مع برشلونة

خضع النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للكشف الطبي في برشلونة صباح الإثنين.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي برشلونة

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة صفقة ضم مهاجم مانشستر سيتي السابق خلال ساعات.

أجويرو وصل برشلونة قبل ساعات وتحرك لإجراء الفحص الطبي في العيادة الخاصة بالنادي، حسبما عرضت قناة كواترو الإسبانية.

كان فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت قد أوضح أن أجويرو وقع بالفعل على عقد يربطه ببرشلونة سيمتد إلى 2023.

وقد يكون اقتراب أجويرو (32 عاما) إشارة إلى استمرار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) مع الفريق.

🏥 Kun Agüero llega a la Clínica Creu Blanca de Barcelonahttps://t.co/F3xBB4DqKW 🎙️ @DavidIbanez5 pic.twitter.com/9F3GpZJsBu — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) May 31, 2021

فكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، المقربة من برشلونة، أن أجويرو ينتظر قرار ميسي لإتمام انتقاله للنادي الكاتالوني.

وانتهى عقد أجويرو مع سيتي الذي قضى معه 10 سنوات كاملة، وكذلك عقد ميسي مع برشلونة.

وقالت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق إن ميسي قرر البقاء مع برشلونة.

وأضاف رومانو "برشلونة سيعلن ضم إريك جارسيا. جيورجينيو فينالدوم سينضم رسميا للفريق خلال أيام".

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه لخوض موسم أفضل من المنصرم، والذي احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وتوج الفريق بكأس ملك إسبانيا.

وقد يقيل برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان، فخوان لابورتا رئيس النادي لم يؤكد استمرار الأول مع الفريق.