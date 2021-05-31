جارديان: تشيلسي يريد لوكاكو
الإثنين، 31 مايو 2021 - 11:27
كتب : FilGoal
قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن تشيلسي يأمل التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجمه السابق ونجم إنتر ميلان الحالي.
روميلو لوكاكو
النادي : إنتر ميلان
وكتبت أن بطل أوروبا يرى اللاعب البلجيكي إضافة قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.
وأشارت جارديان إلى أن لوكاكو (28 عاما) يفكر في مستقبله مع الفريق الإيطالي خاصة بعد رحيل المدرب أنتونيو كونتي وخلافته بسيموني إنزاجي.
ويمتد عقد لوكاكو، لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، مع إنتر إلى 2024.
وسجل لوكاكو 30 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة شارك بها مع إنتر في الموسم المنصرم.
وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميسي يتحدث عن مشاركته في كوبا أمريكا 9 دقيقة | أمريكا
تأجيل مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر 12 دقيقة | مصر