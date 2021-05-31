جارديان: تشيلسي يريد لوكاكو

قالت صحيفة جارديان الإنجليزية إن تشيلسي يأمل التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجمه السابق ونجم إنتر ميلان الحالي.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان تشيلسي

وكتبت أن بطل أوروبا يرى اللاعب البلجيكي إضافة قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأشارت جارديان إلى أن لوكاكو (28 عاما) يفكر في مستقبله مع الفريق الإيطالي خاصة بعد رحيل المدرب أنتونيو كونتي وخلافته بسيموني إنزاجي.

ويمتد عقد لوكاكو، لاعب إيفرتون ومانشستر يونايتد السابق، مع إنتر إلى 2024.

وسجل لوكاكو 30 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة خلال 44 مباراة شارك بها مع إنتر في الموسم المنصرم.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.