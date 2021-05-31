شحاتة: هذا سر حضور بواليا لمباراة الجونة ضد الزمالك.. وموقفنا من مروان محسن

كشف رضا شحاتة المدير الفني للجونة عن سبب حضور مهاجمه السابق والأهلي الحالي والتر بواليا، لمباراة الفريق ضد الزمالك في الدوري.

وقال شحاتة في تصريحات لأون تايم سبورتس: "والتر بواليا حضر للجونة لمشاهدة مباراة الزمالك لأن علاقتنا به جيدة جدا".

وأردف "قلت له أن يعود لنا في العام المقبل. كان مزاحا، هو لاعب محترف وأتمنى أن ينجح في الأهلي لكن أتمنى وجود لاعب مثله معنا بالتأكيد".

وأكمل "فرص نجاح بواليا في الأهلي مازالت متاحة".

وأتم "أحب طريقة لعب مروان محسن جدا وهو لاعب كبير وسيكون إضافة لنا لكننا لم نتطرق لهذا الأمر بعد".

تعادل الزمالك مع مضيفه الجونة بدون أهداف على ملعب "خالد بشارة"، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.

في الجهة الأخرى، ارتفع رصيد الجونة إلى 31 نقطة في المركز الـ12.