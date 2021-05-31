حطب: وجهة نظري أن مرتضى لا يحق له الترشح في انتخابات الزمالك

الإثنين، 31 مايو 2021 - 11:06

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

يرى هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لا يحق له الترشح في انتخابات النادي المقبلة.

وقال حطب لـ أون تايم سبورتس: "نحترم أحكام القضاء ولا تعليق عليها. نمنح نفسنا الحق طبقا للقانون بالالتزام بكل درجات التقاضي وسندرس الأمر بشكل جيد".

وأردف "قرار إيقاف مجلس الزمالك السابق كان من وزارة الرياضة. قرار اللجنة الأولمبية كان بحق رئيس نادي الزمالك السابق (مرتضى منصور) فقط".

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وكشف "المحكمة شددت في حكمها أن مجلس الزمالك موقوف لحين الانتهاء من التحقيقات في المخالفات المالية أو نهاية مدته أيهما أسبق".

وشدد "من وجهة نظري لا أرى أن رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور سيحق له الترشح للانتخابات لكن يجب سؤال الجهات القانونية في هذا الأمر".

وأتم "انتخابات الاتحادات والأندية في موعدها بحسب القانون. انتخابات الاتحادات بعد الدورة الأولمبية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، أما الأندية فانتخاباتها في النصف الثاني من شهر نوفمبر، إلا لو كان للدولة رأي آخر بسبب ظروف كورونا".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية والذي أوقف مرتضى منصور ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور، إبان رئاسته للزمالك، 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في نهاية نوفمبر الماضي إيقاف مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.

وعينت الوزارة لجنة لإدارة النادي، قبل أن تعين لجنة جديدة قبل أسبوع برئاسة حسين لبيب.

الزمالك مرتضى منصور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية
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