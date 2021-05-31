سحب تنظيم كوبا أمريكا من الأرجنتين قبل أسبوعين من انطلاق البطولة

الإثنين، 31 مايو 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الأحد سحب تنظيم كوبا أمريكا 2021 من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح كونميبول أن عدة دول عرضت استضافة البطولة منها تشيلي وأمريكا.

وأفاد في بيانه أنه سينشر أحداث التطورات الخاصة بإقامة البطولة حال حدوثها.

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وتقام النسخة الـ47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

قبل أيام، عرضت الأرجنتين بشكل رسمي استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021 بمفردها عقب استبعاد كولومبيا.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بشكل مشترك ولأول مرة في تاريخ المسابقة، إلا أن الأولى اعتذرت بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وبحسب بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الخميس الماضي فأن ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عقد اجتماعا مع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد وعرض عليه "بروتوكول صارم لاستضافة البطولة، تم تقييم الجوانب التنظيمية واللوجستية -مع الإذن النهائي بملعب إضافي- وكل ما يتعلق بالبروتوكولات الصحية".

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

الأرجنتين كوبا أمريكا
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