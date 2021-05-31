أحمد حجازي: مستمر مع اتحاد جدة في الموسم المقبل

الإثنين، 31 مايو 2021 - 00:20

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

أعلن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة عن استمراره مع الفريق السعودي في الموسم المقبل.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

تصريحات حجازي جاءت عقب فوز اتحاد جدة على النصر في الجولة 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال حجازي لقناة السعودية الرياضية: "مستمر مع اتحاد جدة في الموسم المقبل".

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وأكمل "الموسم الأولي لي مع الفريق كان جيدا جدا وحققنا جزءا من أهداف الفريق".

وأضاف عن المباراة "كنا نواجه فريقا كبيرا على ملعبه، ولديه عناصر مميزة للغاية، ونحترمهم للغاية".

وأردف "مباراة الفريقين تكون صعبة دائما، لكننا أستطعنا التحكم في نسق المباراة".

وواصل "المباراة كانت رائعة للغاية من وجهة نظري وكانت ممتعة للجماهير التي شاهدت اللقاء".

وتابع "أشكر الجماهير على حضورها للمباراة الثانية. غيابها كان يؤثر على اللاعبين وتواجدهم أضاف للمباراة الحماس".

وأتم "الجماهير هي الشيء الأهم في اللعبة".

وانتقل حجازي في أكتوبر الماضي لاتحاد جدة على سبيل الإعارة من وست بروميتش ألبيون.

اتحاد جدة أحمد حجازي
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