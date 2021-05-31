سجل هدفا لم يحتسب.. حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على النصر

الإثنين، 31 مايو 2021 - 00:05

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه اتحاد جدة على النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم رومارينيو للاتحاد في الدقيقة 19 وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وسجل عبد العزيز البيشي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 78.

أخبار متعلقة
حجازي يقود اتحاد جدة للعودة إلى آسيا الانتصار الأول منذ حقبة متعب.. اتحاد جدة يفوز على أبها بمشاركة حجازي شوقي غريب: الشناوي وحجازي والنني ضمن قائمة 14 لاعبا فوق السن.. القرعة صعبة ولكن الثالث في أخر 4 مباريات.. حجازي يشارك في تعادل اتحاد جدة مع ضمك

فوز الاتحاد رفع رصيده للنقطة 56 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 46 ليحتل المركز السادس.

وتسبب أحمد حجازي في ركلة جزاء للنصر بعدما عرقل سامي النجعي ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 33.

لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد تصدى لها ومنع نور الدين أمرابط من تسجيل الهدف الثاني.

وسجل أحمد حجازي هدفا لكنه لم يحتسب بسبب دفع حجازي للاعب النصر قبل التسجيل.

وأهدر فهد المولد ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 94 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبد الرحمن العبود لاعب اتحاد جدة.

أحمد حجازي اتحاد جدة
نرشح لكم
أخر الأخبار
رومانو: تشيلسي يقترب من تجديد تعاقد توخيل وتياجو سيلفا.. وعرض جديد لـ كانتي 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد حجازي: مستمر مع اتحاد جدة في الموسم المقبل 42 دقيقة | المحترفون
الزمالك راحة من التدريبات 5 أيام 48 دقيقة | الدوري المصري
سجل هدفا لم يحتسب.. حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على النصر 56 دقيقة | السعودية
رضا شحاتة: طرد عربي بدر ليس صحيحا في رأيي ساعة | الدوري المصري
العقباوي: النقطة أمام الزمالك أمر جيد.. لم أطالب إسلام طارق بالسقوط لإضاعة الوقت ساعة | الدوري المصري
حسين لبيب: تهنئة الأهلي لـ الزمالك؟ هكذا تكون الرياضة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر نبيه: أشكر لاعبي الزمالك.. فترة التوقف ستفيدنا كثيرا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 محمد صلاح يفي بوعده
قد ينال إعجابك