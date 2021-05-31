سجل هدفا لم يحتسب.. حجازي يشارك في فوز اتحاد جدة على النصر

شارك أحمد حجازي في فوز فريقه اتحاد جدة على النصر بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 والأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

تقدم رومارينيو للاتحاد في الدقيقة 19 وتعادل عبد الرزاق حمد الله للنصر في الدقيقة 27 من ركلة جزاء.

وسجل عبد العزيز البيشي هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 78.

فوز الاتحاد رفع رصيده للنقطة 56 ليحتل المركز الثالث، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 46 ليحتل المركز السادس.

وتسبب أحمد حجازي في ركلة جزاء للنصر بعدما عرقل سامي النجعي ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 33.

لكن مارسيلو جروهي حارس الاتحاد تصدى لها ومنع نور الدين أمرابط من تسجيل الهدف الثاني.

وسجل أحمد حجازي هدفا لكنه لم يحتسب بسبب دفع حجازي للاعب النصر قبل التسجيل.

وأهدر فهد المولد ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 94 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه عبد الرحمن العبود لاعب اتحاد جدة.