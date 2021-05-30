رضا شحاتة: طرد عربي بدر ليس صحيحا في رأيي

الأحد، 30 مايو 2021 - 23:56

كتب : FilGoal

رضا شحاتة - الجونة

يرى رضا شحاتة مدرب الجونة بأن طرد العربي بدر لاعب الفريق، أمام الزمالك، لم يكن صحيحا.

الزمالك تعادل مع الجونة بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقال رضا شحاتة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "قسمنا المباراة على فترات. وفي الوقت الذي بدأنا فيه امتلاك الكرة، تعرض عربي بدر للطرد".

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وأضاف "لا أتحدث عن التحكيم، لكن يجب أن يملك الحكام إحساس لاعب الكرة. عربي بدر سقط بسبب اختلال التوازن وليس للتمثيل، على الأقل أنا شاهدتها كذلك من الملعب".

وأتم "بعد الطرد أصبحنا مضغوطين ونلعب على التعادل. ورغم ذلك كان لنا فرصة أو اثنين يمكننا التسجيل فيهما. على الحكام أن تكون أكثر حذرا في هذه اللقطات".

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.

في الدوري الزمالك الجونة
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