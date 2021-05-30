العقباوي: النقطة أمام الزمالك أمر جيد.. لم أطالب إسلام طارق بالسقوط لإضاعة الوقت

اعترف محمد العقباوي مدرب حراس مرمى الجونة أن تعادل فريقه أمامه الزمالك أمر جيد ولا يطمع في أكثر من ذلك.

وتعادل الجونة سلبيا أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة في الجونة ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري المصري.

وقال العقباوي عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الزمالك ناد كبير ويتصدر الدوري ولديه دافع المنافسة على اللقب، لذا الحصول على نقطة أمر جيد، لا نطمع في أكثر من ذلك".

وتابع "لولا الطرد، لكانت الأمور أفضل هجوميا، أغلقنا بشكل جيد جدا وعطلنا مفاتيح لعب الزمالك زيزو وأوباما وشيكابالا والجزيري، الزمالك لديه حلول عديدة، لذا كان مهما تضييق المساحات عليهم".

وكشف العقباوي "حاولنا قدر الإمكان عدم وصول الكرة كثيرا لإسلام طارق حارس المرمى، ولم أطالبه بالسقوط كثيرا لإضاعة الوقت".

وشدد "بل كنت أنادي على أي لاعب يسقط على الأرض من خارج الملعب لينهض مسرعا دون تدخل الطبيب".

وعن طرد العربي بدر "ربما الحكم تسرع، لقد اختل توازن االلاعب ولم يسقط من أجل الحصول على ركلة جزاء، وطرد الحكم أيضا أبو المجد مصطفى".

وتابع العقباوي "طموحنا من أول الموسم مركز متقدم، الصراع صعب جدا ولكن في نفس الوقت ننتبه لمن خلفنا في جدول الترتيب".

ورفع الجونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر وبفارق 6 نقاط عن المربع الذهبي.

واختتم تصريحاته "فترة التوقف فرصة للاعبين للحصول على راحة، والنتائج مؤخرا جيدة بالتعادل مع أسوان وغزل المحلة والزمالك والفوز على الاتحاد السكندري".