قبل التوقف.. الزمالك يهدر نقطتين أمام الجونة في صراع الصدارة

قبل التوقف الدولي وراحة اللاعبين، تعادل الزمالك مع الجونة سلبيا، ليهدر نقطتين في صراع الصدارة مع الأهلي.

تعادل الزمالك مع مضيفه الجونة بدون أهداف على ملعب "خالد بشارة"، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.

في الجهة الأخرى، ارتفع رصيد الجونة إلى 31 نقطة في المركز الـ12.























































التشكيل

باتريس كارتيرون الموقوف والذي شاهد المباراة من المدرجات، بدأ بتشكيل اضطراري وسط الغيابات.

أحمد عيد شارك لأول مرة منذ 11 مارس وقت المشاركة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري، فيما بدأ محمد أشرف "روقا" لأول مرة منذ 2 يناير الماضي أمام إنبي، إذ لم يشارك بعدها سوى مرتين أمام سيراميكا كليوباترا وإنبي مجددا كبديل لدقائق معدودة.

وعاد إمام عاشور بعد الإيقاف لمدة 12 مباراة، ولأول مرة منذ 11 مارس الماضي أمام سيراميكا كليوباترا كذلك.

وصف المباراة

أولى الفرص الخطرة كانت في الدقيقة السادسة للجونة. تغييرة ملعب من نور السيد إلى عمرو السعداوي الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة، لكن محمد عبد الغني أنقذها قبل متابعة عمر السعيد أمام المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة التاسعة. طولية من روقا إلى أحمد فتوح الذي استلمها ثم سدد من الوضع طائرا فوق المرمى.

وكانت أخطر الفرص في الدقيقة الـ11. عرضية رائعة من شيكابالا ورأسية من أوباما لكن في يد إسلام طارق.

بعد فترة هدوء، عادت الهجمات في الدقيقة الـ22 بتصويبة من عمرو بركات، لكن في يد محمد عواد.

وجاءت أخطر فرص الجونة في الدقيقة الـ30 بعد تغييرة ملعب خاطئة من أحمد عيد إلى محمود حمدي "الونش"، لكن الكرة مرت من الونش ووصلت إلى عربي بدر الذي سدد فوق المرمى.

إنذارات متتالية

الشوط الأول كان مليئا بالتدخلات العنيفة، ما تسبب في 3 إنذارات للاعبي الجونة من نصيب لؤي وائل، وعمرو سعداوي، والعربي بدر بالدقائق الـ30 والـ33 والـ37.

محمد أشرف "روقا" سدد في الدقيقة الـ37 لكن بعيدة تماما، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

رضا شحاتة بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك جوناثان نجويم ومحمود شبراوي بدلا من عمرو بركات ومحمد يكن.

وكانت أولى فرص الشوط الثاني في الدقيقة الـ50 بعد انطلاقة من شيكابالا في العمق، ثم تصويبة بجانب المرمى.

عربي بدر تعرض للطرد في الدقيقة الـ58 بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب ادعاء الإصابة.

وعلى الفور تدخل رضا شحاتة بدخول ناصر ناصر بدلا من عمرو سعداوي.

الزمالك حاول التهدديد في الدقيقة الـ69 بطولية من شيكابالا، حولها إمام عاشور برأسية داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع أبعدها قبل متابعة الجزيري.

هنا تدخل باتريس كارتيرون وأجرى تبديلان. شارك إسلام جابر وأسامة فيصل بالدقيقة الـ69 بدلا من شيكابالا ومحمد أشرف "روقا".

أحمد سيد "زيزو" كانت له محاولة في الدقيقة الـ74 بتصويبة قوية، تصدى لها إسلام طارق إلى ركنية.

رضا شحاتة تدخل مجددا في الدقيقة الـ76 بدخول كريم الطيب بدلا من عمر السعيد.

زيزو حاول مجددا في الدقيقة الـ77 وتصويبة بيسراه هذه المرة، لكن فوق المرمى.

كارتيروت تدخل مجددا في الدقيقة الـ81 بدخول سيف فاروق جعفر بدلا من أحمد عيد.

الزمالك كاد يسجل في الدقيقة الـ85 من مرتدة مرر فيها زيزو بينية إلى الجزيري الذي انفرد من الجهة اليمنى وسدد، لكن فوق المرمى.

ثم كانت آخر تدخلات الجهاز الفني بدخول مروان حمدي في الدقيقة الـ85 بدلا من أحمد فتوح. ليعود زيزو كظهير أيمن، وإسلام جابر كظهير أيسر.

أسامة فيصل كاد يسجل في الدقيقة الـ91 بعدما استدار وسدد بقوة، ليتصدى لها إسلام طارق وترتد إلى سيف جعفر الذي تابعها فوق المرمى.

رضا شحاتة أجرى آخر تبديلاته في الدقيقة الـ93 بدخول عمرو عبد الفتاح "عموري" بدلا من محمود شبراوي.

باقي دقائق الوقت الضائع لم تشهد فرصا خطيرة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد الزمالك إلى 55 نقطة في صدارة ترتيب الدوري من 25 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 19 مباراة.

في الجهة الأخرى، ارتفع رصيد الجونة إلى 31 نقطة في المركز الـ12.