كرة سلة - كيجو لـ في الجول: كانت لدينا ثقة في التتويج بإفريقيا.. لعبت رغم الإصابة

أعرب مصطفى مكاوي الشهير بـ "كيجو" عن سعادته بتتويج الزمالك بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة واصفا ذلك بالشعور الأفضل في الدنيا.

وتوج الزمالك بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة والمقامة تحت رعاية NBA لأول مرة بعد التغلب على الاتحاد المنستيري التونسي في النهائي.

وقال كيجو لـ FilGoal.com: "نجهز لتلك البطولة منذ سنتين، الفوز بها أجمل إحساس في الدنيا أن تكون بطل إفريقيا، كانت لدينا ثقة تامة في التتويج".

وأضاف كيجو "كل الفريق رجال، وكنا على قدر المسؤولية وعلى قلب رجل واحد، تعاملنا في هذه البطولة أننا الأقوى ولا نخشى أحدا".

وتابع لاعب سلة الزمالك "الكثيرون تحدثوا قبل المباراة أن الاتحاد المنستيري سيفوز باللقب، لكن لم ننظر لذلك وأوجستي تحدث معنا وأكد ثقته في قدرتنا على التتويج".

وكشف كيجو "تعرضت لإصابة قوية في بداية البطولة في الكاحل وكنت ألعب وقدمي متورمة، لكن كان يجب أن أكون مع كتيبة الرجال وأقاوم وألعب حتى لو دقيقة واحدة، تعرضت لإصابة قوية في نصف النهائي وتم علاجها بـ 10 غرز وأصريت على اللعب رغم طلب أوجستي بإراحتي".

وعن حديث المدرب الإسباني عقب التتويج أوضح "أوجستي تحدث معنا عقب المباراة في غرف الملابس، وطالبنا بالتركيز على مباريات الدوري المقبلة".

وشدد "كنا نسير بشكل جيد قبل قدوم أوجستي لكنه مدرسة مختلفة ومنحنا الثقة المطلوبة وتعامل معنا بشكل مختلفة".

وتابع "إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي تحدث معنا عقب اللقاء وقال لنا أن كل المستحقات المتأخرة سنحصل عليها فور العودة إلى القاهرة".

واختتم تصريحاته "أوجستي تحدث معنا عقب المباراة وقال لنا أنه كان متأكدا من فوزنا باللقب منذ أن تولى قيادتنا".