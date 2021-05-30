ردا على اهتمام روما.. تشاكا: الجميع يعلم من هو مورينيو

أشاد السويسري جرانيت تشاكا لاعب أرسنال بجوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لروما.

جرانيت شاكا النادي : أرسنال روما

وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة مورينيو في ضم تشاكا لصفوف روما في الموسم الجديد.

وقال تشاكا لصحيفة "Blick" الألمانية عن رغبة روما في التعاقد معه: "لقد سمعت بذلك، لكني أضع كل تركيزي مع المنتخب الوطني في الوقت الحالي".

وأضاف "لا يزال يتبقى لي موسمين في تعاقدي مع أرسنال".

وتابع "لأكون صريحا فأنا لم أسمع ما قاله مورينيو عني، لكن هذا يجعلني أشعر بالفخر".

وأتم "الجميع يعلم من هو مورينيو، وما حققه مورينيو، فهو يعرف كيفية الفوز بالبطولات".

وينتهي عقد تشاكا مع أرسنال بنهاية موسم 2022-2023.

ويستعد تشاكا للمشاركة مع منتخب سويسرا في بطولة أوروبا "يورو 2020".

وانتقل تشاكا لأرسنال في صيف 2016 قادما من بروسيا مونشنجلادباخ.

ولعب تشاكا مع أرسنال 45 مباراة في الموسم الحالي وسجل هدفا وصنع هدفين.

وسيتولى مورينيو تدريب روما بداية من الموسم المقبل.