إنبي لـ في الجول: اتحاد الكرة أبلغنا بتأجيل مباراة الأهلي

الأحد، 30 مايو 2021 - 21:50

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - إنبي - أفشة

كشف نادي إنبي عن إبلاغه من قبل اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي لـFilGoal.com: "تلقينا خاطبا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر لأجل غير مسمى".

وكان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد إنبي في دور الـ16 لكأس مصر يوم 4 يونيو المقبل.

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وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق تأجيل مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر بسبب استدعاء 4 من لاعبي الأبيض لمنتخبات بلادهم.

ومن الأهلي تم استدعاء كل من علي معلول ووالتر بواليا وأليو ديانج للانضمام لمنتخبات تونس والكونغو ومالي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويلعب الأهلي يوم 16 يونيو ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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