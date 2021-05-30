الإسماعيلي: لا نرحب بخوض أي مباراة ضد منافس يعاني من غيابات كثيرة بسبب الكورونا

أكد علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي أن الفريق الأصفر لا يرحب بلعب أي مباراة ضد منافس ينقصه العديد من اللاعبين.

وقال علاء وحيد عبر تصريحات لموقع الإسماعيلي الرسمي: "نحن ناد يلعب بشرف ولا ينتهز الفرصة لاستغلال موقف إصابات المنافسين".

وأضاف "ولذلك لم نتقدم بأي احتجاج على تأجيل مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري بسبب إصابة العديد من لاعبي الأخير بالكورونا".

وأكمل "والإثبات على ذلك هو عندما واجهنا المصري الموسم الماضي بعد إصرار اتحاد الكرة على إقامة المباراة وبالفعل ذهبنا إلى الملعب وتم احتساب الفوز للإسماعيلي ومع ذلك وافقنا على إعادة اللقاء".

وواصل "إذا كان اتحاد الكرة أرسل لنا يطلب تأجيل المباراة نظرا لظروف إصابة بعض لاعبي بيراميدز بالكورونا لكان ردنا جاء بالموافقة وبدون تردد بعيدا عن إذا كان ذلك مطابقا للائحة أم لا".

وأتم تصريحاته "الرياضة خلقت للتنافس الشريف بعيدا عن الصراع السلبي وانتهاز الفرص، ونتمنى شفاء كل المصابين في بيراميدز".