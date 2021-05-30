مجاهد: لا احتمالية لإلغاء الدوري.. ولهذا لم يطلب البدري إقامة معسكرا للمنتخب

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة على عدم إلغاء مسابقة الدوري في الموسم الحالي.

وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عن إلغاء الدوري: "من يردد ذلك يتصور أنه سيؤدي إلى نتيجة. الموسم الحالي بدأ في ديسمبر وفي ظل ارتباطات الأهلي وثلاثة أندية أخرى في بطولات خارجية بخلاف المنتخب الأولمبي".

وشاركت أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب في البطولات الإفريقية في الموسم الحالي.

وأضاف "كل هذه الارتباطات لم توجد الموسم الماضي ومع ذلك امتد الموسم إلى نوفمبر".

وتابع "لابد أن تقدم الأندية بعض التضحيات لاستكمال الموسم ومن غير المقبول أن يتكرر الأمر كل موسم، لأنه أمر لا يليق بالكرة المصرية ومنذ تولي المسؤولية أعلنت أن الموسم سينتهي في ٣٠ سبتمبر بحد أقصى".

وكشف "حدث متغيران. الأول هو شكوى الأندية من الضغط خاصة الأهلي وبيراميدز وأبديا الاستعداد لتأجيل بعض المباريات واللعب أثناء دورة الألعاب الأولمبية ولدينا خطابات رسمية بذلك حتى لا يقول أحد أننا تراجعنا عن كلامنا".

واستمر "المتغير الثاني هو تأجيل الاتحاد الدولي لتصفيات كأس العالم خلال أجندة يونيو، لذا وضعنا مباراتين للأهلي وبيراميدز في الفترة الأولى من يونيو".

وشدد "الأندية الثلاثة اشتكت من ضغط المباريات وطلبوا التأجيل، كما ظهرت مشكلة تفشي فيروس كورونا بين لاعبي بيراميدز".

وعن اجتماع الأندية المحدد له غدا الإثنين، قال: "لا يزال لدينا أمل في إنهاء مسابقة الدوري أواخر شهر أغسطس لمنح فرصة للمنتخب لإقامة معسكره في الأول من سبتمبر".

وتابع "لدينا تصور بإقامة ٥ جولات خلال الفترة من ٥ إلى ٢٩ أغسطس وخلال الأسبوع الأول من سبتمبر بعد انتهاء أجندة سبتمبر يستكمل الكأس بحيث تنتهي باقي بطولات الموسم الكأس والسوبر في الأسبوع الثالث من سبتمبر".

وشرح "إذا تأجلت مباراة أخرى للأهلي سيمتد الدوري إلى منتصف سبتمبر، ولكن لن نتجاوز الموعد المقترح مسبقا لنهاية الموسم الحالي".

وواصل "نحاول الحفاظ على حقوق الأندية أيضا فيما يتعلق بقيد اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد الذي سيشهد أيضا ارتباطات عديدة للمنتخب الأول مثل تصفيات كأس العالم وكأس العرب وكأس الأمم الأفريقية".

وأردف "الأندية تستسهل التأجيل، رغم أننا نحاول أن نجنبها مشاكل مع لاعبيها المحترفين الدوليين".

وعن منتخب مصر قال: "لم نطلب من حسام البدري عدم إقامة معسكر في يونيو لكن الرؤية الفنية أن إقامة معسكر في هذا التوقيت لن يكون مفيدا لسببين أولهما أن المحترفين في أوروبا لن يتواجدوا بالكامل، وثانيهما أننا مختلفون عن تونس والمغرب والجزائر بعد تأهلنا لدورة الألعاب الأولمبية، وجزء كبير من قوام المنتخب الأول سيكون تحت تصرف شوقي غريب استعدادا للأولمبياد".

وأتم "في الظروف العادية الفنية، الدوري سيستكمل وينتهي في موعده المحدد بنسبة مليون في المئة إلا إذا حدثت ظروف قهرية خارجة عن إرادة".