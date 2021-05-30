مدرب الإسماعيلي: فترة التوقف فرصة للاعبين للحصول على راحة

يرى حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي أن فترة الراحة الحالية لفريقه فرصة ذهبية لحصول اللاعبين "على نفسهم" على حد تعبيره.

وتتوقف المباريات بسبب فترة التوقف الدولي على أن يتم استئناف الدوري عقب أسبوعين.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "فترة التوقف الحالية هي فرصة ذهبية لحصول اللاعبين على راحة وأخذ نفسهم".

وتابع "الإجهاد أثر على اللاعبين والأداء وهو ما كنا نخشاه خلال الفترة الحالية".

وشدد حمد إبراهيم "لذلك التوقف الحالي جاء في وقته ليحصل اللاعبون على أكبر قسط من الراحة وعلاج حالة الإجهاد".

وأضاف "هناك راحة سلبية تستمر لثلاثة أيام وبعدها سيتم إعداد برنامج تدريبي من إيهاب جلال المدير الفني".

وأوضح "البرنامج التدريبي سيستمر لمدة أسبوعين استعدادا لاستئناف مباريات الدوري".

واختتم تصريحاته "علاج الإجهاد أهم ما نبحث عنه الآن، لا نرى أزمات أخرى وهدفنا الوحيد استئناف طريق الانتصارات".

الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة -بعد خصم الثلاث نقاط- من 24 جولة في الدوري المصري.