قائمة إيطاليا – مانشيني يقلص اختياراته لـ28 لاعبا ويضم جورجينيو

الأحد، 30 مايو 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

جورجينيو - إيطاليا

قلص روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا قائمته الأولية المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2020" لـ 28 لاعبا، كما ضد جورجينيو لاعب تشيلسي.

وكان مانشيني قد اختار 33 لاعبا في قائمته المبدئية للبطولة، دون تواجد لاعبي تشيلسي بسبب استعدادهم لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

وبعد حسم تشيلسي للقب، قرر مانشيني ضم ثنائي الفريق الإنجليزي: جورجينيو وإيمرسون بالميري لقائمة إيطاليا، مع تقليص القائمة لـ28 لاعبا.

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وسيكون على مانشيني اختيار 26 لاعبا في القائمة النهاية والتي يجب أن تُرسل للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على أقصى تقدير.

واستبعد مانشيني، جياكومو راسبادوري لانضمامه لقائمة منتخب إيطاليا دون 21 عاما التي تستعد للمشاركة في بطولة أوروبا.

كما تم استبعاد كل من: الحارس أليسيو كرانجو ومانويل لازاري وفيتشينزو جريفو وكريستيانو بيراجي وجيان ماركو فيراري ومويس كين وجايتانو كاستروفيلي.

لتكون قائمة إيطاليا الأولية على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (ميلان) – أليكس ميريت (نابولي) – سالفاتوري سيريجو (تورينو).

الدفاع: فرانشيسكو أتشريبي (لاتسيو) – أليساندرو باستوني (إنتر) – ليوناردو بونوتشي – جيورجيو كيلليني (يوفنتوس) – جيوفاني دي لورينزو (نابولي) – رافائيل تولوي ( أتالانتا) – جيانلوكا مانسيني – ليوناردو سبينازولا (روما) – أليساندرو فلورينزي (باريس سان جيرمان) – إيمرسون (تشيلسي).

خط الوسط: نيكولا باريلا – ستيفانو سينسي (إنتر) – بريان كريستانتي – لورينزو بيليجريني (روما) – ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان) – مانويل لوكاتيلي (ساسولو) – ماتيو بيسينا (أتالانتا) – جورجينيو (تشيلسي).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو) – دومينكو بيراردي (ساسولو) – فيدريكو بيرنارديسكي – فيدريكو كييزا (يوفنتوس) تشيرو إيموبيلي – ماتيو بوليتانو (لاتسيو) – لورينزو إنسيني (نابولي).

وتلعب إيطاليا في المجموعة الأولى مع منتخبات: تركيا وويلز وسويسرا.

منتخب إيطاليا جورجينيو تشيلسي في اليورو
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