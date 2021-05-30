انتهت في الدوري - الجونة (0)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجونة والزمالك، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بالتعادل السلبي

ق. 91 أسامة فيصل كاد يسجل في الدقيقة الـ91 بعدما استدار وسدد بقوة، ليتصدى لها إسلام طارق وترتد إلى سيف جعفر الذي تابعها فوق المرمى.

6 دقائق وقت بدل ضائع.

ق. 85 تبديل أخير للزمالك بدخول مروان حمدي بدلا من أحمد فتوح.

ق. 81 تبديل جديد للزمالك بدخول سيف فاروق جعفر بدلا من أحمد عيد.

ق. 76 كريم الطيب يشارك بدلا من عمر السعيد.

ق. 74 تصويبة من زيزو يتصدى لها إسلام طارق إلى ركنية.

ق. 69 إسلام جابر وأسامة فيصل يشاركان بدلا من شيكابالا ومحمد أشرف "روقا".

ق. 62 ناصر ناصر يشارك بدلا من عمرو السعداوي.

ق. 58 طرد عربي بدر بعد حصوله على الإنذار الثاني لادعاء الإصابة.

ق. 50 محاولة من شيكابالا الذي اخترق من العمق وسدد بجانب المرمى.

تبديلان مع بداية الشوط الثاني بدخول جوناثان نجويم ومحمود شبراوي بدلا من عمرو بركات ومحمد يكن.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 إصابة عمر السعيد.

ق. 38 إنذار لعربي بدر بعد تدخل على زيزو.

ق. 37 تصويبة بعيدة من روقا لكن فوق المرمى.

ق. 30 تغييرة ملعب من أحمد عيد تمر من الونش وتصل إلى عربي بدر الذي سدد فوق المرمى.

ق. 22 تصويبة من عمرو بركات في يد محمد عواد.

ق. 11 عرضية رااائعة من شيكابالا ورأسية من أوباما لكن في يد إسلام طارق.

ق. 9 طولية رائعة من روقا إلى أحمد فتوح الذي استلم داخل منطقة الجزاء وسدد من الوضع طائرا فوق المرمى.

ق. 6 فرصة أولى للجونة. تغييرة ملعب من نور السيد إلى عمرو السعداوي الذي أرسل عرضية من لمسة واحدة، لكن محمد عبد الغني أنقذها قبل متابعة عمر السعيد أمام المرمى.

ق. 1 إصابة محمد عبد الغني بعد تدخل من عمر السعيد.

بداية المباراة