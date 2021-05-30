تشكيل الجونة – عمر السعيد يقود الهجوم أمام الزمالك

الأحد، 30 مايو 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

هدف محمد نجيب لـ الجونة أمام الأهلي

يقود عمر السعيد هجوم الجونة أمام الزمالك، فيما يبدأ لؤي وائل ضمن خماسي في وسط الملعب.

أعلن رضا شحاتة مدرب الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل.

تشكيل الجونة شهد تواجد عمر السعيد في الهجوم، فيما يبدأ محمد يكن كظهير أيمن.

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ويبدأ رضا شحاتة بخماسية في وسط الملعب، بينهم نور السيد وسيرجي أكا، ولؤي وائل.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس: إسلام طارق.

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب – محمد يكن.

الوسط: عمرو بركات – عربي بدر - سيرجي أكا - لؤي وائل – نور السيد.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلعب الزمالك مع الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الجونة
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