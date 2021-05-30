تشكيل الزمالك – إمام عاشور وروقا أساسيان.. وأحمد عيد يبدأ أمام الجونة

الأحد، 30 مايو 2021 - 20:02

كتب : إبراهيم رمضان

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الإسماعيلي

يعود إمام عاشور لتشكيل الزمالك الأساسي بعد انتهاء إيقافه، فيما يبدأ محمد أشرف "روقا" في وسط الملعب بجانبه أمام الجونة.

أعلن باتريس كارتيورن مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الجونة بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد إمام عاشرو كأساسي في وسط الملعب، فيما يبدأ أوباما كصانع ألعاب بجانب زيزو وشيكابالا تحت المهاجم.

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ويبدأ أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن بعد غياب طويل بسبب إصابة حازم إمام وإيقاف حمزة المثلوثي.

ويعود محمد عبد الغني للدفاع بجانب الونش بعد انتهاء إيقافه.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد عيد.

الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف "روقا".

أمامهما: محمود عبد الرازق "شيكابالا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وخرج محمد عبد الشافي وحازم إمام من قائمة المباراة للإصابة.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمد عبد السلام - حسام عبد المجيد - إسلام جابر.

الوسط: محمود عبد العزيز - سيف فاروق جعفر - حسام أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل - مروان حمدي .

ويلعب الزمالك مع الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري المصري.

في الدوري الزمالك الجونة
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