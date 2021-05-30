تقرير: ميلان يرغب في شراء عقد توموري

الأحد، 30 مايو 2021 - 19:55

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

تستعد إدارة نادي ميلان للتفاوض مع تشيلسي بشأن شراء عقد المدافع فيكايو توموري المعار من الفريق الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية فإن باولو مالديني المدير التقني لميلان قد استقر مع ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق على ضم توموري من تشيلسي بشكل دائم.

ويحق لميلان شراء عقد توموري مقابل 28 مليون يورو لكن مالديني سيحاول تخفيض المقابل المالي للتعاقد مع مدافع الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي يرفض تخفيض المقابل المادي للصفقة لكن ميلان سيقوم بمحاولة على أمل إقناعهم بحسم الصفقة بسعر أقل.

وانتقل توموري لميلان في يناير الماضي على سبيل الإعارة بعدما خرج من حسابات فرانك لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي.

ولعب توموري 17 مباراة مع ميلان في الدوري الإيطالي.

ويتبقى في عقد توموري مع تشيلسي 3 مواسم.

فيكايو توموري تشيلسي ميلان
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