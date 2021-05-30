في مباراة هادئة.. إنبي يتعادل مع الإنتاج الحربي ويعقد موقفه

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة إنبي والإنتاج الحربي التي أُقيمت على ملعب بتروسبورت في الجولة 25 للدوري المصري.

تقدم أحمد العجوز لإنبي في الدقيقة 58، وتعادل محمد طلعت للإنتاج الحربي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد إنبي للنقطة 33 ليحتل المركز الثامن.

فيما يقبع الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر والأخير بـ14 نقطة من 23 مباراة.

وكرر الفريقين نفس نتيجة الدور الأول بعدما تعادلا دون أهداف في الجولة الثامنة.

ولم يجمع الإنتاج الحربي إلا 3 نقاط من أخر 4 مباريات بعدما تعادل في 3 وخسر واحدة.

أما إنبي فتعادل للمرة الثالثة في أخر 5 مباريات، مقابل فوز وهزيمة.

وصف المباراة

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة للغاية ولم يشهد أي فرص خطيرة من الفريقين.

وسدد جون إيبوكا كرة مرت بجوار القائم الأيسر للإنتاج الحربي في الدقيقة الأولى.

وفي الدقيقة 19 سجل إيبوكا هدفا لإنبي لكنه بعد العودة لحكم الفيديو المساعد تم إلغاء الهدف إثر مخالفة من مهاب ياسر على عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربي.

وسدد علاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي كرة من خارج منطقة الجزاء مرت من فوق عارضة إنبي في الدقيقة 39.

بعدها حاول عبد الرحمن شيكا من داخل منطقة الجزاء لكن محمود جاد حارس إنبي تصدى لها في الدقيقة 46 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط إنبي لتسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 58 سجل أحمد العجوز الهدف الأول من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء وتابع تسديدة إيبوكا في المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 61 حصل الإنتاج الحربي على ركلة جزاء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد عقب لمسة يد على مصطفى دويدار لاعب إنبي.

ونجح محمد طلعت في تسجيل ركلة الجزاء بنجاح بعدما سددها على يمين محمود جاد.

بعد هدف الإنتاج الحربي، انحصر اللعب في وسط الملعب.

وكاد ممادو نياس أن يسجل هدفا للإنتاج الحربي في الدقيقة 91 لكن محمود جاد نجح في إبعاد الكرة لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويلعب الإنتاج الحربي ضد طلائع الجيش في المباراة المقبلة بينما يلعب إنبي ضد البنك الأهلي.