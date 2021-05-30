كرة سلة - مدرب الزمالك: حفظنا اللاعبين كل مفاتيح الاتحاد المنستيري.. هدفنا التالي الدوري

الأحد، 30 مايو 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو لواندا - نصف نهائي إفريقيا

كشف سمير جودة مدرب سلة الزمالك بأن الجهاز الفني حفظ لاعبي الفريق كل شيء حول فريق الاتحاد المنستيري قبل المباراة النهائية.

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري بنتيجة 76-63 في نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وقال سمير جودة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "أشكر إدارة الزمالك. تتابعنا يوميا هاتفيا، وأشكر جماهير الزمالك على دعمها اللامحدود".

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وأضاف "أتمنى العودة وأن نسعدهم ببطولة الدوري أيضا في الفترة المقبلة. هذا هو هدفنا التالي".

مدرب الزمالك أكمل "كنا نعلم أننا سنواجه هذا الفريق. ونحضر لهم منذ 3 أيام".

وأتم "نحضر كل لاعب كيف يقف وكيف يرمي الكرة وحفظنا اللاعبين كل شيء".

وتوج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه، والأولى بنظامها الجديد تحت رعاية NBA.

كرة سلة الزمالك
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