أحمد ياسر: الفوز ببطولة إفريقيا في عمر 19 سنة لا يحدث سوى مع الزمالك

الأحد، 30 مايو 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

أحمد ياسر وياسر عبد الوهاب - سلة الزمالك

يرى أحمد ياسر عبد الوهاب لاعب نادي الزمالك لكرة السلة، بأن الفوز ببطولة إفريقيا في عمر 19 سنة، لا يحدث سوى مع فريق مثل الزمالك.

توج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، للمرة الثانية في تاريخه وفي نسختها الأولى بنظامها الجديد تحت رعاية NBA.

وقال أحمد ياسر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "الفوز ببطولة إفريقيا وأنا في سن 19 عاما فقط أمر كبير جدا بالنسبة لي، وأمر لا يحدث سوى في الزمالك لأننا معتادين على البطولات".

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وأضاف "الأن في بيتنا بطولة إفريقيا لوالدي 1992، وبطولة هذا العام لي. عايزين نملى البيت بطولات إفريقيا".

من جهة أخرى، قال أنس أسامة نجم الفريق "كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية منذ اليوم الأول وكانوا رجال. طبعا قلقت بشدة وقت ارتكاب 3 أخطاء شخصية، فهذا أهم يوم في حياتنا. لكن زملائي كانوا رجال واستطاعوا تعويضي وقت تبديلي".

وفاز الزمالك على الاتحاد المنستيري في المباراة النهائية بنتيجة 76-63 على صالة كيجالي الدولية بـ رواندا.

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