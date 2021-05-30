تألق مصطفى فتحي لا يكفي للفوز.. سموحة يتعادل مع المقاولون العرب

تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي أُقيمت على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة 25 للدوري المصري.

تقدم عمر فتحي "سافيولا" للمقاولون في الدقيقة 13، وتعادل مصطفى فتحي في الدقيقة 27.

وسجل محمد نادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 46، قبل أن يسجل فاروقا نور الدين التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 59.

التعادل رفع رصيد سموحة للنقطة 37 ليحتل المركز الرابع.

بينما وصل المقاولون العرب للنقطة 28 بعدما خاض 24 مباراة ليحتل المركز الثالث عشر.

ويعد التعادل هو الثالث لسموحة في أخر 4 مباريات.

ولم ينجح المقاولون العرب في الثأر لهزيمته من سموحة في الدور الأول بعدما خسر بنتيجة 2-1.

كما يعد التعادل هو التاسع في المواجهات المباشرة بين الفريقين في الدوري.

وصف المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع، وفي الدقيقة 13 سجل عمر فتحي "سافيولا" هدف المقاولون العرب الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت لأسفل الزاوية اليسرى.

وكاد مصطفى فتحي أن يتعادل سريعا لسموحة بعدما سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لكن محمود أبو السعود تصدى لها في الدقيقة 16.

إلا أن محاولة مصطفى فتحي الثانية كانت نجاحة.

في الدقيقة 27، حصل مصطفى فتحي على الكرة من الجانب الأيمن وراوغ لاعبي المقاولون العرب وسد بباطن قدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتذهب الكرة في أقصى الزاوية اليمنى بنجاح.

بعدها نجح محمد مجلي في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة من أحمد عبد القادر لاعب سموحة.

ونفذ محمد حمدي زكي ركلة الجزاء في الدقيقة 39 لكن الهاني سليمان تصدى لها ليحرم المقاولون العرب من التقدم لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

بداية الشوط الثاني كانت سريعة للغاية.

إذ مر مصطفى فتحي ومرر كرة لمحمد نادي الذي وضعها في مرمى المقاولون العرب بنجاح ليتقدم سموحة بعد ثوان من بداية الشوط.

وفي الدقيقة 55 حصل رجب نبيل على البطاقة الحمراء بعد العودة لحكم الفيديو المساعد الذي أوضح أن مدافع سموحة تدخل بيده على لويس إدوارد مهاجم المقاولون العرب.

ونفذ عمر سافيولا المخالفة وسددها بدقة لكن الهاني سليمان أبعدها لركلة ركنية.

لينفذ حسم الشامي الركنية ويستغلها فاروقا نور الدين ويتعادل للمقاولون العرب في الدقيقة 58.

وحاول المقاولون العرب مجددا في الدقيقة 76 بتسديدة لعبد الله ياسين لكن الهاني سليمان تصدى لها بسهولة، بعدها حاول الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وتعرض أحمد سامي المدير الفني لسموحة للطرد في الدقيقة 92 بعد الاعتراض بقوة على حكم اللقاء.

ويلعب سموحة ضد بيراميدز في الجولة المقبلة، بينما يلعب المقاولون العرب ضد إنبي.