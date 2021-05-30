ياسر عبد الوهاب: فزت وسمير جودة ببطولة إفريقيا 1992.. ونكررها الآن

أبدى ياسر عبد الوهاب رئيس جهاز نادي الزمالك لكرة السلة، فخره بتحقيق بطولة إفريقيا للأندية لاعبا وكمدرب.

الزمالك توج بطلا لبطولة إفريقيا لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه.

وقال ياسر عبد الوهاب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 3: "نعلم بأن مصر كلها كانت تؤازرنا اليوم لأننا نمثل مصر كلها وليس الزمالك فقط".

وأضاف "نملك فريقا كبيرا ويُعتمد عليه، وكانت لدينا البدائل للتغلب على أي مشاكل واجهتنا في الفريق. هدفنا الأساسي كان إسعاد جماهير الزمالك".

رئيس جهاز الزمالك أكمل "نملك مدرب كبير جدا وصاحب شخصية رائعة وقريب من اللاعبين، وهذا يساعد جدا في إخراج أفضل ما لديهم".

وأتم "أنا وسمير جودة كنا متواجدين في بطولة 1992 التي حصل عليها الزمالك، واليوم نشارك في البطولة الثانية كمدربين، وهذا الأمر نفتخر به".

كان الزمالك قد فاز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 76-63 في المباراة النهائية.