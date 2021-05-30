وزير الشباب والرياضة يهنئ الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا

تقدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة لنادي الزمالك بعد تتويجه ببطولة إفريقيا للأندية ابطال كرة السلة.

أعرب صبحي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه نادي الزمالك في مباراة النهائي بعد تغلبه علي الاتحاد المنستير التونسي بنتيجة 76-63، ليحصد لقب البطولة.

وأثنى وزير الرياضة على الأداء الرجولي الذي ظهر عليه نادي الزمالك خلال البطولة، وتفوقه علي باقي الفرق.

وتمنى صبحي دوام التوفيق ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية المختلفة.

وصعد الزمالك للمباراة النهائية بعد تفوقه على نظيره بترو دي لواندا الأنجولي بنتيجة 89 – 71، فيما تأهل الفريق التونسي بعد فوزه على نظيره باتريوت الرواندي بنتيجة 87 – 46.

وشارك نادي الزمالك في هذه البطولة بحكم أنه بطل دوري السوبر لعام 2019، وكان من المفترض إقامة البطولة الإفريقية العام الماضي لكن تم تأجيلها لتقام هذا الموسم بسبب تفشي ظاهرة فيروس كورونا.