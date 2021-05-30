رئيس الزمالك: فخور بفريق السلة.. ما حققناه يسعد الشعب المصري بأكمله

الأحد، 30 مايو 2021 - 18:42

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فيروفيارو - كرة سلة بطولة إفريقيا

أعرب حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك عن فخره بما قدمه فريق السلة وأن ما حققوه أسعد الشعب المصري بأكمله.

وكان الزمالك قد توج بلقب بطولة إفريقيا لكرة السلة المقامة لأول مرة تحت رعاية NBA بالتغلب على اتحاد المنستير في المباراة النهائية.

ورفع الزمالك رصيده إلى بطولتين على مستوى بطولات إفريقيا للأندية أبطال الدوري عقب بطولة 1992.

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وقال حسين لبيب عبر أون تايم سبورتس 3: "فخور جدا بفريق السلة وقدرتهم على تحقيق الإنجاز التاريخي".

وتابع "نجح الزمالك في الفوز ببطولة إفريقيا تحت رعاية NBA".

وشدد حسين لبيب "البطولة لنادي الزمالك لكننا ممثلين لمصر وهذا أمر يسعد للشعب المصري كله".

وبالحديث عن التجديد لأوجستي المدير الفني أوضح "أنا ممنوع من الحديث في أمور أخرى فقط أريد التأكيد أن اللاعبين كانوا رجالا وعلى قدر المسؤولية".

واختتم تصريحاته "الجميع سعيد بفوز الزمالك بلقب إفريقيا لأول مرة تحت رعاية NBA مصر كلها سعيدة".

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