ملوك صالات القارة.. الزمالك بطل إفريقيا لكرة السلة بالعلامة الكاملة

ملكا لصالات القارة وبالعلامة الكاملة. الزمالك يهزم الاتحاد المنستيري ويتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة.

توج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، للمرة الثانية في تاريخه وفي نسختها الأولى بنظامها الجديد تحت رعاية NBA.

الفارس الأبيض فاز بكل مبارياته في البطولة، ليتوج بطلا للبطولة بالعلامة الكاملة.

الزمالك فاز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 76-63 في المباراة النهائية على صالة كيجالي الدولية بـ رواندا.

وصف المباراة

الاتحاد المنستيري التونسي أنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 22-17 وبفارق 5 نقاط.

واستفاق الزمالك بداية من الفترة الثانية. عوض الفارق من 30-25 إلى التعادل 34-34 في أول تعادل.

وأنهى الزمالك الفترة الثانية متقدما بفارق نقطتين، وبنتيجة 44-42.

استمر تقدم الزمالك مع نهاية الفترة الثالثة، وبنتيجة 55-51.

ثم كان الفارق الأكبر في الفترة الأخيرة، إذ وسع الزمالك الفارق إلى 9 نقاط، قبل أن ينهي اللقاء بنتيجة 76-63 وبفارق 13 نقطة.

بعد المباراة، حصل والتر والاس هوج لاعب الزمالك على جائزة MVP وأفضل لاعب في البطولة من اللجنة المنظمة.