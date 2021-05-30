ملوك صالات القارة.. الزمالك بطل إفريقيا لكرة السلة بالعلامة الكاملة

الأحد، 30 مايو 2021 - 18:15

كتب : أحمد العريان

الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية

ملكا لصالات القارة وبالعلامة الكاملة. الزمالك يهزم الاتحاد المنستيري ويتوج بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة.

توج الزمالك بطلا لبطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة، للمرة الثانية في تاريخه وفي نسختها الأولى بنظامها الجديد تحت رعاية NBA.

الفارس الأبيض فاز بكل مبارياته في البطولة، ليتوج بطلا للبطولة بالعلامة الكاملة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد المنستيري يهزم بطل رواندا ويواجه الزمالك في نهائي بطولة إفريقيا كرة سلة - الزمالك يقهر بترو دي لواندا 89-71 ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا انتهت كرة سلة - الزمالك (89) (71) بترو دي لواندا.. الأبيض إلى النهائي سلة – مصر في المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2021

الزمالك فاز على الاتحاد المنستيري بنتيجة 76-63 في المباراة النهائية على صالة كيجالي الدولية بـ رواندا.

وصف المباراة

الاتحاد المنستيري التونسي أنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 22-17 وبفارق 5 نقاط.

واستفاق الزمالك بداية من الفترة الثانية. عوض الفارق من 30-25 إلى التعادل 34-34 في أول تعادل.

وأنهى الزمالك الفترة الثانية متقدما بفارق نقطتين، وبنتيجة 44-42.

استمر تقدم الزمالك مع نهاية الفترة الثالثة، وبنتيجة 55-51.

ثم كان الفارق الأكبر في الفترة الأخيرة، إذ وسع الزمالك الفارق إلى 9 نقاط، قبل أن ينهي اللقاء بنتيجة 76-63 وبفارق 13 نقطة.

بعد المباراة، حصل والتر والاس هوج لاعب الزمالك على جائزة MVP وأفضل لاعب في البطولة من اللجنة المنظمة.

كرة سلة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الزمالك: فخور بفريق السلة.. ما حققناه يسعد الشعب المصري بأكمله 12 دقيقة | رياضات أخرى
رومانو: توم هيتون يخضع للفحص الطبي تمهيدا للانضمام لـ مانشستر يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ملوك صالات القارة.. الزمالك بطل إفريقيا لكرة السلة بالعلامة الكاملة 39 دقيقة | رياضات أخرى
كيف تحول جوارديولا إلى بيريز لصنع جلاكتيكوس وهمي ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بلجيكا: روديجر كان يستحق الطرد بسبب ما فعله مع دي بروين ساعة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي (1) (1) الإنتاج.. سموحة (2) (2) المقاولون العرب... بطاقة حمراء جديدة 2 ساعة | الدوري المصري
تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر 2 ساعة | مصر
أجويرو يودع ناديه: سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 محمد صلاح يفي بوعده
قد ينال إعجابك