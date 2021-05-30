انتهت في الدوري - إنبي (1) (1) الإنتاج.. سموحة (2) (2) المقاولون العرب... نهاية المباريات

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

يحل الإنتاج الحربي ضيفا على إنبي، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراة

ق64: محمد طلعت يتعادل للإنتاج الحربي بعد تنفيذه لركلة الجزاء بنجاح

ق62: ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد لمسة يد على مصطفى دويدار

ق58: الهدف الأول لإنبي عن طريق أحمد العجوز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: تسديدة من علاء سلامة تمر من فوق عارضة إنبي

ق20: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف لإنبي لعرقلة مهاب ياسر لعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج

ق19: هدف أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا

ق:16 انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

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ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراة

ق92: طرد أحمد سامي المدير الفني لسموحة

ق59: نور الدين فاروقا يسجل هدف التعادل للمقاولون العرب بعدما حول ركنية حسن الشامي في مرمى الهاني سليمان

ق58: الهاني سليمان يتصدى لتسديدة عمر سافيولا من ركلة حرة مباشرة ويحولها لركنية

ق55: بطاقة حمراء لرجب نبيل مدافع سموحة بعد تعمد لمس الكرة باليد عقب العودة لحكم الفيديو المساعد

ق46: محمد نادي يسجل الهدف الثاني لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: الهاني سليمان يتصدى لركلة جزاء محمد حمدي زكي ويمنع المقاولون العرب من التقدم

ق38: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة محمد مجلي من قبل أحمد عبد القادر

ق27: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة

ق13: هدف أول للمقاولون العرب عن طريق عمر سافيولا

بداية المباراة