انتهت في الدوري - إنبي (1) (1) الإنتاج.. سموحة (2) (2) المقاولون العرب... نهاية المباريات

الأحد، 30 مايو 2021 - 16:46

كتب : FilGoal

سموحة

تابع مباشرة مع FilGoal.com مباراتين في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز اليوم الأحد.

يحل الإنتاج الحربي ضيفا على إنبي، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراة

ق64: محمد طلعت يتعادل للإنتاج الحربي بعد تنفيذه لركلة الجزاء بنجاح

ق62: ركلة جزاء للإنتاج الحربي بعد لمسة يد على مصطفى دويدار

ق58: الهدف الأول لإنبي عن طريق أحمد العجوز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: تسديدة من علاء سلامة تمر من فوق عارضة إنبي

ق20: حكم الفيديو المساعد يلغي هدف لإنبي لعرقلة مهاب ياسر لعبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج

ق19: هدف أول لإنبي عن طريق جون إيبوكا

ق:16 انحصار اللعب في وسط الملعب

بداية المباراة

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ويلعب سموحة ضد المقاولون العرب، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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نهاية المباراة

ق92: طرد أحمد سامي المدير الفني لسموحة

ق59: نور الدين فاروقا يسجل هدف التعادل للمقاولون العرب بعدما حول ركنية حسن الشامي في مرمى الهاني سليمان

ق58: الهاني سليمان يتصدى لتسديدة عمر سافيولا من ركلة حرة مباشرة ويحولها لركنية

ق55: بطاقة حمراء لرجب نبيل مدافع سموحة بعد تعمد لمس الكرة باليد عقب العودة لحكم الفيديو المساعد

ق46: محمد نادي يسجل الهدف الثاني لسموحة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: الهاني سليمان يتصدى لركلة جزاء محمد حمدي زكي ويمنع المقاولون العرب من التقدم

ق38: ركلة جزاء للمقاولون العرب بعد عرقلة محمد مجلي من قبل أحمد عبد القادر

ق27: مصطفى فتحي يتعادل لسموحة

ق13: هدف أول للمقاولون العرب عن طريق عمر سافيولا

بداية المباراة

الدوري المصري إنبي المقاولون العرب الإنتاج الحربي سموحة
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