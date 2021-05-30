تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر

أعلن الزمالك اليوم الأحد تلقيه خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتأجيل مباراته ضد مصر للمقاصة التي كان مقررا لها يوم الجمعة.

وأجل الاتحاد المباراة لموعد يحدد لاحقا.

وسيلعب الزمالك ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر بعدما تخطى الإسماعيلي بهدف يوم الخميس في الدور ثمن النهائي.

ويأتي التأجيل بعد استدعاء 4 لاعبين من الزمالك للمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال توقف شهر يونيو الدولي.

وصرح حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك يوم السبت، عبر قناة ناديه، أن الفريق طلب تأجيل المباراة استنادا على أحقيته في ذلك وفقا للائحة البطولة، بعد استدعاء لاعبيه للمشاركة الدولية.

واستدعى منتخب تونس لاعبي الزمالك فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي بينما طلب المغرب انضمام حميد أحداد وأشرف بنشرقي من الفارس الأبيض.

ويحل الزمالك ضيفا على الجونة اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ13 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير 5 لقاءات مؤجلة.