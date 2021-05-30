انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا

الأحد، 30 مايو 2021 - 15:34

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لنهائي دوري إفريقيا لكرة السلة، والذي يجمع بين الزمالك والاتحاد المنستيري التونسي.

ويسعى الزمالك للفوز بالبطولة المقامة تحت رعاية دوري المحترفين لكرة السلة NBA للمرة الأولى، والتي حصل عليها من قبل مرة واحدة.

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انتهـــــــــــــــت الزمالك أبــــــــــــطال إفـــــــــــــريقيا

76-63 ثواني على نهاية اللقاء

76-61 ثلاااااااثية أخرى ويتبقى 1:23

73-61 ثلااااثية والتر هودج

70-61 للزمالك ويتبقى 2:14

68-56 ثلااااااثية قاتلة جديدة من ديباتيه والزمالك يقترب من اللقب

64-56 للزمالك ومتبقي 6 دقائق

62-53 ثلاااااااثية زملكاوية ومتبقي 7 دقائق

انطلاق الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

55-51 للزمالك

52-47 ثلاثية زملكاوية

49-45 الزمالك يواصل التقدم

انطلاق الربع الثالث

نهاية النصف الأول بتقدم الزمالك 44-42.

التعادل بين الفريقين 42-42

39-38 للزمالك قرب انتهاء الربع الثاني

تقدم زمالكاوي أول 37-36 على الاتحاد المنستيري.

استمرار التعادل 36-36 وفرصة للزمالك للحصول على أول تقدم

التعادل 34-34 وصحوة بيضاء رائعة

34-32 للاتحاد المنستيري

الزمالك يقلص الفارق 34-30

33-25 للاتحاد المنستيري

الاتحاد المنستيري يتقدم 30-21 مع انتصاف الربع الثاني

تقدم تونسي 26-17 على الزمالك

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول بتقدم الاتحاد المنستيري 22-17

صحوة بيضاء، 20-17 للاتحاد المنستيري.

الزمالك يقلص الفارق، 20-15

الفارق يزداد قبل دقيقة ونصف من نهاية الربع الأول 20-12 للاتحاد المنستيري

التقدم تونسي 17-10

تقدم الاتحاد المنستيري 15-8

مرور 5 دقائق وتقدم الاتحاد المنستيري 7-2.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

كرة سلة الزمالك الاتحاد المنستيري
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