الأهلي: أفشة يغيب أسبوعين عن المران.. وهاني يحتاج 21 يوما للتعافي

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن صانع ألعاب الفريق محمد مجدي "أفشة"، سيغيب عن المران أسبوعين بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للأهلي: "أفشة سيغيب عن التدريبات لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيل، لتجهيزه للمرحلة المقبلة".

وأضاف "بينما محمد هاني مصاب بشد في العضلة الأمامية وسيحتاج 3 أسابيع للتعافي".

وتعرض أفشة وهاني للإصابة خلال مشاركتهما أمام نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الإفريقي الذي فاز به الفريق 2-صفر يوم الجمعة.

وبالتالي، يتأكد غياب أفشة وهاني عن مواجهة إنبي في دور الـ 16 لـ كأس مصر يوم الجمعة المقبل.

وفي حال عودة أفشة في الموعد المحدد، قد يستطيع صاحب هدف تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2020 اللحاق بمواجهة الترجي، في ذهاب نصف نهائي النسخة الحالية للبطولة.

لكن هاني سيغيب عن لقاء الذهاب ضد الترجي في 18 يونيو المقبل، وقد يعود في مباراة الإياب في 25 يونيو.