خبر في الجول - فحص دقيق لـ أفشة وهاني لتحديد مدة غيابهما عن الأهلي

لم تتحدد بعد مدة غياب محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني لاعبي الأهلي بعد إصابتهما في مباراة نهضة بركان يوم الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعبين يخضعان حاليا لفحص طبي دقيق من قبل الطبيب أحمد عبد العزيز.

وذلك لتحديد حجم إصابة كلا اللاعبين والمدة التي يحتاجها كل منهما للتعافي.

وسيعلن الأهلي خلال ساعات عن تفاصيل إصابة اللاعبين ومدة غيابهما.

وتعرض أفشة لإصابة في الكاحل خلال مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة والتي حسمها الأول بهدفين دون رد.

بينما تعرض هاني لإصابة في العضلة الأمامية أثناء المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد في قطر.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من المران وسيستأنفون التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتخطى الأهلي فريق النصر في دور الـ32 ليضرب موعدا مع إنبي.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.