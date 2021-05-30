خبر في الجول - فحص دقيق لـ أفشة وهاني لتحديد مدة غيابهما عن الأهلي

الأحد، 30 مايو 2021 - 14:05

كتب : أحمد الخولي

أفشة - الأهلي - نهضة بركان - السوبر الإفريقي

لم تتحدد بعد مدة غياب محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني لاعبي الأهلي بعد إصابتهما في مباراة نهضة بركان يوم الجمعة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعبين يخضعان حاليا لفحص طبي دقيق من قبل الطبيب أحمد عبد العزيز.

وذلك لتحديد حجم إصابة كلا اللاعبين والمدة التي يحتاجها كل منهما للتعافي.

أخبار متعلقة
خطيئة جوارديولا دي بروين يكشف تفاصيل إصابته عضو الأهلي: موسيماني لا يستحق الهجوم عليه خبر في الجول - المحمدي يستبعد العودة لمصر بعد رحيله عن أستون فيلا

وسيعلن الأهلي خلال ساعات عن تفاصيل إصابة اللاعبين ومدة غيابهما.

وتعرض أفشة لإصابة في الكاحل خلال مباراة الأهلي ضد نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة والتي حسمها الأول بهدفين دون رد.

بينما تعرض هاني لإصابة في العضلة الأمامية أثناء المباراة التي استضافها ملعب جاسم بن حمد في قطر.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة من المران وسيستأنفون التدريبات يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة في ثمن نهائي كأس مصر.

وتخطى الأهلي فريق النصر في دور الـ32 ليضرب موعدا مع إنبي.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.

الأهلي أفشة محمد هاني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل لقاء الزمالك ومصر للمقاصة في كأس مصر 9 دقيقة | مصر
أجويرو يودع ناديه: سيتي سيظل في قلبي إلى الأبد 30 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي دوري إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (23) - (30) الاتحاد المنستيري ساعة | مصر
جوندوجان: مرارة اليوم تفوق مرارة وقت خسارة النهائي ساعة | أوروبا
بسبب تفشي فيروس كورونا.. تأجيل لقاء بيراميدز وسموحة في الكأس ساعة | مصر
تقرير جنوب إفريقي: صنداونز يتقدم بشكوى ضد زوجة موسيماني ساعة | إفريقيا
ووكر: ما قدمناه أمام تشيلسي لم يكن كافيا للتتويج بدوري الأبطال.. سنعود أقوى 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي: أفشة يغيب أسبوعين عن المران.. وهاني يحتاج 21 يوما للتعافي 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 3 محمد صلاح يفي بوعده 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك