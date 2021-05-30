عضو الأهلي: موسيماني لا يستحق الهجوم عليه

يؤمن محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي أن بيتسو موسيماني ولاعبي الفريق لا يستحقون هجوم البعض عليهم من وقت إلى آخر.

موسيماني قاد الأهلي للتتويج بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي يوم الجمعة.

وقال سراج في تصريحات لبرنامج وان تو الإذاعي: "سعيد بمسيرة الانتصارات والبطولات المتتالية، ونتمنى المزيد".

وأضاف "اختيار موسيماني موفق جدا، تولى المهمة في وقت صعب لم يقم بفترة إعداد بل تولى المسؤولية في أكتوبر، ونتائجه أكثر من ممتازة، ولا يستحق الهجوم عليه".

وتابع "الجمهور هو الركن الاقوى والأساسي، ورغم افتقاد هذا الجيل لهذا العامل المهم، إلا أنه حقق الإنجازات وهو ما يحسب لهم وسط المقارنات بين جيل وآخر، وما يقال إن هذا الجيل يفتقد الشعور بالمسؤولية".

وشدد عضو مجلس إدارة الأهلي على أن "ضغط مباريات الدوري أمر صعب للغاية في ظل جائحة كورونا".

وأكمل "جدول المباريات ليس واضحا وهو ما يظهر في تباين عدد المباريات لكل فريق، حيث نجد فريقا لعب 3 أو 5 مباريات أكثر من غيره".

وعن ما حدث عقب لقاء السوبر الإفريقي صرح قائلا "لقطة اللاعبين مع محمود الخطيب، لم تحدث من قبل أو أرى مثلها في كافة البطولات العالمية".

وأتم "الخطيب أسطورة كبيرة، وله دور معنوي كبير في مؤازرة الفريق خلال رحلاته الإفريقية المهمة، وما فعله اللاعبون يعكس تقديرهم التام للدور الكبير لرئيس النادي".