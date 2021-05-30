خبر في الجول - المحمدي يستبعد العودة لمصر بعد رحيله عن أستون فيلا

بات أحمد المحمدي لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع نادي أستون فيلا الإنجليزي وبقي التساؤل الآن، إلى أين سينتقل المدافع المصري؟

أحمد المحمدي النادي :

وعلم FilGoal.com أن المحمدي (33 عاما) يفاضل بين عروض أوروبية وخليجية لحسم وجهته المقبلة.

ويفكر المحمدي، مدافع غزل المحلة وإنبي وسندرلاند وهال سيتي السابق، في البقاء في القارة العجوز، أو الحصول على راتب أفضل بالانتقال لناد عربي.

ولا يفكر اللاعب المتوج بكأس إفريقيا 2008 و2010 في العودة لمصر في الوقت الراهن.

وقضى المحمدي 11 عاما في الملاعب الإنجليزية منذ رحل عن إنبي في 2010.

وشارك في 368 مباراة في الدوريات الإنجليزية المختلفة وسجل 14 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

والمحمدي هو أكثر لاعب مصري شارك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، خاض 197 مباراة. وهو الثاني عربيا بعد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

ومثل المحمدي منتخب مصر في 87 مباراة وسجل 6 أهداف وتوج مع الفريق بكأس إفريقيا 2008 و2010.

وآخر ظهور مع الفراعنة كان في كأس إفريقيا 2019 حين كان قائدا للفريق.