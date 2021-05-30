تقرير: سيرينو لا يزال يريد الأهلي

قالت صحيفة KickOff الجنوب إفريقية إن جاستون سيرينو جناح ماميلودي صنداونز لا يزال يأمل في الرحيل عن الفريق لتقاضي راتب أفضل.

جاستون سيرينو النادي : ماميلودي صنداونز الأهلي

وكتبت في تقريرها أن اللاعب المنتمي لأوروجواي، والبالغ عمره 30 عاما، يفكر في مستقبله، لذلك يريد أفضل عقد ممكن.

ولهذا يأمل الانتقال للأهلي ليحصل على ما يقرب من 17 مليون جنيه في الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي لا يزال مهتما باللاعب الذي عرض شراءه من قبل لكن صنداونز تمسك به.

وأوضحت أن أندية عربية أخرى ترغب في التعاقد مع سيرينو.

لكن قالت الصحيفة إن المشكلة تكمن في مطالب صنداونز، الذي يرغب في بيع اللاعب بقيمة أعلى من التي عرضتها الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

وصرح سيرينو لـFilGoal.com في ديسمبر الماضي، حين طلبه الأهلي، أن صنداونز لم يقبل بيعه بأقل من 5 ملايين دولار.

وكشف مصدر من النادي الجنوب إفريقي آنذاك أن عرض الأهلي كان 2.5 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن سيرينو تعرض لانتقادات في جنوب إفريقيا بعدما ارتدى قميص الأهلي عقب مباراة الأخير ضد صنداونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب سيرينو في صنداونز منذ يناير 2018، توج مع الفريق بخمسة ألقاب.