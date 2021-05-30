رومانو: توخيل سيجدد لـ تشيلسي حتى 2023.. وتياجو سيلفا لـ2022

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:45

كتب : FilGoal

توخيل - تشيلسي

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن توماس توخيل مدرب تشيلسي سيجتمع بمسؤولي النادي خلال أيام لتجديد عقده.

تياجو سيلفا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر "تجديد توخيل مسألة وقت، فهو يخطط لتعاقدات جديدة بالتعاون مع تشيلسي".

وواصل "العقد سيمتد إلى 2023 مع خيار التمديد لموسم إضافي".

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وأضاف "تياجو سيلفا سيوقع عقدا جديدا يبقيه في النادي ليونيو 2022، سيبقى لموسم إضافي".

وقاد توخيل الفريق اللندني للتتويج بدوري أبطال أوروبا بإسقاط مانشستر سيتي بطل إنجلترا بهدف يوم السبت.

واحتل المركز الرابع في ترتيب الدوري.

وخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بهدف ضد ليستر سيتي.

ويقود توخيل فريق بلوز منذ يناير الماضي، قاد الفريق في 30 مباراة فاز في 20 منها وخسر 5.

والعقد الحالي لتوخيل الألماني يمتد إلى 2022.

تياجو سيلفا توخيل تشيلسي
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