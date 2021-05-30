أمين صندوق الأهلي: اللاعبون مقتنعون بالبقاء قبل رسالة الخطيب حول عدم الرحيل

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:31

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

شدد خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي، أن لاعبي الفريق الذين تلقوا عروضا للاحتراف مقتنعين بالبقاء داخل جدران النادي.

وقال الدرندلي عبر قناة أون تايم سبورتس ردا على سؤال الإعلامي سيف زاهر حول تلقي 3 لاعبين لم يسمهم لعروض احتراف: "اللاعبون مقتنعون بالبقاء".

وهنا أوضح زاهر أن محمود الخطيب رئيس النادي أبلغ اللاعبين برفض رحيلهم ليرد الدرندلي: "اللاعبون مقتنعون بذلك من قبل كلام الخطيب. من الممكن أن تحصل على عقد أعلى خارج الأهلي لكن لن تحصل على المجد أو البطولات".

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وفاز الأهلي مؤخرا بكأس السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

وألحق الأهلي كأس السوبر، بثلاثية الموسم الماضي حيث حصد الدوري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ومازال ينافس الأهلي على ألقاب الـ 3 بطولات الذين حققهم العام الماضي، ووصل مؤخرا لنصف نهائي البطولة القارية على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي في إفريقيا
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