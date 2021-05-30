تشكيل الزمالك المتوقع – عودة إمام عاشور أمام الجونة

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:22

كتب : FilGoal

إمام عاشور يسجل و يحتفل بهدف الزمالك الثاني في سيراميكا كليوباترا

من المتوقع أن يعود إمام عاشور لخط وسط الزمالك بعد انقضاء فترة إيقافه، لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق.

ويواجه الزمالك الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري مساء اليوم الأحد.

ومن المنتظر أن يعوض أحمد عيد الموقوف حمزة المثلوثي، والمصاب حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، فيما يعوض إمام عاشور فرجاني ساسي في خط الوسط.

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أما خلف المهاجمين، فمن المتوقع أن يبدأ محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع يوسف إبراهيم "أوباما" العائد من الإصابة أيضا، مع أحمد سيد "زيزو".

وأتى تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي..

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد عيد – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد الرازق "شيكابالا"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ 54 نقطة بفارق 13 نقطة عن الأهلي، ولكنه لعب 5 مباريات أكثر.

أما الجونة ففي المركز الـ 12 بـ 30 نقطة.

الزمالك الجونة في الدوري
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