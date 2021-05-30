ميسي سيبقى؟ رومانو: أجويرو يخضع للكشف الطبي في برشلونة خلال ساعات

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:20

كتب : FilGoal

سيرخيو أجويرو يحتفل بهدف مانشستر سيتي في إيفرتون

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن سيرخيو أجويرو سيخضع للكشف الطبي في برشلونة خلال ساعات قليلة.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

برشلونة

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر "أجويرو سيصل برشلونة خلال ساعات لإجراء الفحص الطبي. العقد سيمتد إلى 2023 واللاعب وقع فعلا".

وقد يكون اقتراب أجويرو (32 عاما) إشارة إلى استمرار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) مع الفريق.

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فكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، المقربة من برشلونة، أن أجويرو ينتظر قرار ميسي لإتمام انتقاله للنادي الكاتالوني.

وانتهى عقد أجويرو مع سيتي الذي قضى معه 10 سنوات كاملة، وكذلك عقد ميسي مع برشلونة.

وقالت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق إن ميسي قرر البقاء مع برشلونة.

وأضاف رومانو "برشلونة سيعلن ضم إريك جارسيا. جيورجينيو فينالدوم سينضم رسميا للفريق خلال أيام".

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه لخوض موسم أفضل من المنصرم، والذي احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وتوج الفريق بكأس ملك إسبانيا.

وقد يقيل برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان، فخوان لابورتا رئيس النادي لم يؤكد استمرار الأول مع الفريق.

أجويرو برشلونة
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