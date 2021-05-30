ميسي سيبقى؟ رومانو: أجويرو يخضع للكشف الطبي في برشلونة خلال ساعات

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين إن سيرخيو أجويرو سيخضع للكشف الطبي في برشلونة خلال ساعات قليلة.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي برشلونة

وكتب رومانو عبر حسابه في تويتر "أجويرو سيصل برشلونة خلال ساعات لإجراء الفحص الطبي. العقد سيمتد إلى 2023 واللاعب وقع فعلا".

وقد يكون اقتراب أجويرو (32 عاما) إشارة إلى استمرار مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي (33 عاما) مع الفريق.

فكتبت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق، المقربة من برشلونة، أن أجويرو ينتظر قرار ميسي لإتمام انتقاله للنادي الكاتالوني.

Sergio Agüero will be in Barcelona in the next few hours in order to undergo his medical. Contract until June 2023 already signed. Eric Garcia set to be announced too. Gini Wijnaldum deal will be officially completed in the next few days, here-we-go confirmed. 🔵 🔴 #FCB #Barça — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2021

وانتهى عقد أجويرو مع سيتي الذي قضى معه 10 سنوات كاملة، وكذلك عقد ميسي مع برشلونة.

وقالت شبكة بي إن سبورتس في وقت سابق إن ميسي قرر البقاء مع برشلونة.

وأضاف رومانو "برشلونة سيعلن ضم إريك جارسيا. جيورجينيو فينالدوم سينضم رسميا للفريق خلال أيام".

ويسعى برشلونة لتدعيم صفوفه لخوض موسم أفضل من المنصرم، والذي احتل فيه المركز الثالث في الدوري الإسباني وودع دوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

وتوج الفريق بكأس ملك إسبانيا.

وقد يقيل برشلونة مدربه الهولندي رونالد كومان، فخوان لابورتا رئيس النادي لم يؤكد استمرار الأول مع الفريق.