مجاهد: الأندية رفضت استمرار الدوري أثناء توقف يونيو الدولي

الأحد، 30 مايو 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

أحمد مجاهد

أوضح أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن أندية الدوري المصري الممتاز رفضت استمرار مباريات البطولة أثناء توقف يونيو الدولي بسبب استدعاء لاعبين لتمثيل منتخبات بلادهم.

وقال مجاهد عبر إذاعة 9090 اليوم الأحد:"الأندية لم تستجب لاقتراحنا باستمرار المباريات في يونيو".

وأضاف "وبالنسبة لمؤجلات الأهلي، لدي جواب رسمي من النادي بخوض مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا أثناء أولمبياد طوكيو. كذلك مواجهتي بيراميدز ضد المقاولون العرب والإنتاج الحربي. بخلاف ذلك، لن نلعب أثناء الأولمبياد إلا بتنسيق مع الأندية".

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وأردف "المشكلة متى سنلعب بقية المؤجلات، هل تجري قبل الأسابيع الأخيرة من البطولة؟ لابد من تكافؤ الفرص لجميع فرق الدوري".

وأتم "مباراة بيراميدز والإسماعيلي التي أُجلت ستلعب أيضا خلال الأولمبياد لكن بناء على عدد اللاعبين المنضمين من الناديين للمنتخب الأولمبي".

واضطر الاتحاد لتأجيل مباريات عديدة في الدوري خلال أول أسبوعين من يونيو بسبب استدعاء لاعبين من الأندية لتمثيل بلادها.

وسيتوقف الدوري أثناء مشاركة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

ويسعى الاتحاد لإنهاء الدوري في أقرب وقت ممكن حتى لا يضغط مباريات الموسم المقبل.

وكشف مجاهد أنه يهدف لإنهاء الموسم الحالي من الدوري في نهاية أغسطس.

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