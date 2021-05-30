هافيرتز: أثبت أني استحق 77 مليونا؟ لست مهتما

لم يهتم كاي هافيرتز لاعب تشيلسي بالرد على سؤال صحفي يتعلق بقيمة انتقاله للفريق في 2020، مشيرا إلى سعادته الغامرة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم الألماني المردود المنتظر مع تشيلسي منذ انتقاله للنادي مقابل 77 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ الفريق.

لكنه سجل أحد أهم أهداف النادي والذي منح تشيلسي لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا بإسقاط مانشستر سيتي يوم السبت.

وصرح هافيرتز عبر قناة BT Sport، ردا على سؤال هل أثبت أنه يستحق قيمة انتقاله بتسجيل هدف الفوز بدوري الأبطال؟ بالقول:"لست مهتما، لقد فزنا باللقب".

وواصل "لا أعلم ماذا أقول، حقيقة لا أعلم ماذا أقول. انتظرت هذه اللحظة كثيرا. أود شكر عائلتي ووالداي وجدتي وصديقتي. لا أعلم ماذا أقول. انتظرت هذه اللحظة 15 عاما".

وأثنى سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي على هافيرتز بالقول:"هادئ جدا. ليس ذلك فقط. يركض بجنون! يستحق ذلك".

وأضاف "جئت تشيلسي في 2012 بعدما فاز الفريق بدوري الأبطال. أردت تكرار النجاح في البطولة".

قبل نهائي السبت، سجل هافيرتز 8 أهداف في 44 مباراة شارك بها مع تشيلسي.

لكنه أحرز في مرمى سيتي هدف تتويج تشيلسي باللقب الغائب عن النادي منذ 2012.