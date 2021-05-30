تياجو سيلفا: كنت الضحية دائما لإخفاق باريس في دوري الأبطال

أعرب تياجو سيلفا لاعب تشيلسي عن سعادته بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الفوز بالبطولة يعتبر أمرا خاصا بالنسبة له بعدما فشل في اقتناصها مع باريس سان جيرمان.

وقال البرازيلي في حوار مع إذاعة مونت كارلو الفرنسية:"إنها أهم لحظة في مشواري. لا تنسى. سعيد جدا جدا. التتويج بهذا اللقب أمر كبير. الخروج مبكرا من المباراة كان صعبا علي. لكن في مباراة مثل هذه، لا يمكنك أن تلعب بـ70% فقط من قوتك. لكني سعيد لأن الفريق ظل هادئا ودافع جيدا".

واستمر لاعب ميلان السابق "عانينا، لكننا حققنا المطلوب. في النهاية، حصلنا على مكافأة بعد كل ما فعلناه. الأمر خاص بالنسبة لي، بسبب الضغط الذي كان موجودا في باريس للتتويج البطولة".

وأردف "كلما خرج باريس، بحث الناس عن ضحية وكنت أنا الملام دائما. أمر سيئ. أتمنى أن يتوج باريس باللقب مستقبلا، لأني تركت أصدقاء كثيرين هناك. ودائما سأظل أنتمي للفريق".

في الدقيقة 39 من نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت اضطر سيلفا للخروج مستبدلا بعد إصابته وما هي إلا دقائق وسجل كاي هافيرتز هدف تقدم تشيلسي على مانشستر سيتي.

وتوج سيلفا (36 عاما) باللقب لأول مرة في مسيرته.

وخسر سيلفا نهائي البطولة في 2020 مع باريس ضد بايرن ميونيخ.