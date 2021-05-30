لا جازيتا ديللو سبورت: يوفنتوس يدرس مبادلة رونالدو بـ بوجبا

الأحد، 30 مايو 2021 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

قالت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية إن يوفنتوس يدرس مبادلة نجمه كريستيانو رونالدو ببول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

وأوضحت تقارير في وقت سابق أن رونالدو يريد الرحيل عن فريق السيدة العجوز وأنه قد يختار العودة ليونايتد، النادي الذي لعب له من 2003 إلى 2009.

بينما بوجبا، فقد صرح مينو رايولا وكيل أعماله في وقت سابق بأنه سيرحل قريبا عن فريق الشياطين الحمر.

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وكتبت شبكة سكاي سبورتس يوم الخميس أن رحيل رونالدو بات أقرب من أي وقت مضى بعد قدوم المدرب ماسيميليانو أليجري لقيادة يوفنتوس خلفا لأندريا بيرلو.

وقضى رونالدو 3 مواسم في يوفنتوس شارك خلالها في 133 مباراة وسجل 101 هدف وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

بينما بوجبا، الذي رحل عن يونايتد مجانا لينضم إلى يوفنتوس في 2012 وعاد للأول في 2016، شارك في 206 مباريات مع فريق الشياطين الحمر وسجل 38 هدفا وأرسل 42 تمريرة حاسمة.

وفاز مع يونايتد بثلاثة ألقاب.

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