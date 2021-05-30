مرتضى منصور: القضاء الإداري يلغي قرار الأولمبية بإيقافي 4 سنوات.. سأطلب 20 مليون جنيه تعويضا

الأحد، 30 مايو 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

أعلن مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك حصوله على حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية والذي أوقفه ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكانت اللجنة الأولمبية قد قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور، إبان رئاسته للزمالك، 4 سنوات، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وكتب منصور عبر صفحته على فيسبوك: "مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد شاكرا الله سبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزله أربعة سنوات ".

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وأضاف "المحكمة أكدت أن قرار هشام حطب غير مشروع ويعتبر اعتداء على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيسا للنادي . وأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية" .

وأتم "وغدا سيقيم المستشار مرتضي منصور دعوي قضائية ضد هشام حطب ولجنته مطالبا منهم بتعويض 20 مليون جنيه عن الاضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزله والذي ألغته محكمة القضاء الاداري اليوم" .

وكانت وزارة الرياضة قد قررت في نهاية نوفمبر الماضي إيقاف مجلس منصور للتحقيق في مخالفات مالية.

وعينت الوزارة لجنة لإدارة النادي، قبل أن تعين لجنة جديدة قبل أسبوع برئاسة حسين لبيب.

الزمالك مرتضى منصور
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