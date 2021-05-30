السمري: ساسي تقاضى مستحقاته كاملة.. والزمالك لا يقف على لاعب

الأحد، 30 مايو 2021 - 10:40

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

قال حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك إن النادي سدد المستحقات المتأخرة للاعبه التونسي فرجاني ساسي.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وصرح السمري عبر قناة النادي يوم السبت "كل مستحقات ساسي في حسابه. كابتن حسين (لبيب رئيس النادي) قال للاعب لنجلس من أجل التجديد ومقدم التعاقد موجود".

وأضاف "اللاعب لم يأت، ربما ينتظر لحين عودته من تونس أو لا يزال يفكر، ننتظره، مستحقاته حصل عليها كاملة. وجهة نظري، النادي لا يقف على لاعب. رب ضارة نافعة".

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ولا يزال الزمالك يحاول تمديد عقد ساسي (29 عاما) والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه الجونة اليوم الأحد في الجولة 25 من الدوري ثم يواجه مصر للمقاصة يوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر.

وأوضح السمري أن ناديه طلب تأجيل لقاء مصر للمقاصة بالقول:"اتحاد الكرة سيوافق على طلبنا".

وأردف "اعترضنا أيضا على الملعب (السويس) لأنه يخص المقاصة. لدينا 4 لاعبين سينضمون لمنتخبات بلادهم، هذا حقنا".

وأتم "ننتظر رد اتحاد الكرة صباح الأحد".

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بـ13 نقطة عن الأهلي الوصيف وللأخير 5 لقاءات مؤجلة.

وضرب الفارس الأبيض موعدا مع المقاصة بعدما أطاح بالإسماعيلي بهدف في ثمن نهائي الكأس.

ساسي الزمالك
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